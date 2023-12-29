Судебные документы будут предоставляться адвокатам через "Электронный кабинет"

С 7 января 2024 года судебные документы будут предоставляться членам коллегии адвокатов, имеющим "Электронный кабинет" в информационной системе "Электронный суд", зарегистрированным в качестве защитников или представителей по делам в производстве Верховно

С 7 января 2024 года судебные документы будут предоставляться членам коллегии адвокатов, имеющим "Электронный кабинет" в информационной системе "Электронный суд", зарегистрированным в качестве защитников или представителей по делам в производстве Верховного суда, преимущественно через "Электронный кабинет".

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

Было отмечено, что наряду с этим будет обеспечена отправка судебных документов на бумажном носителе адвокатам, не имеющим "Электронного кабинета" в информационной системе "Электронный суд".