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Суд над армянским диверсантом перенесен на начало декабря

Суд над армянским диверсантом перенесен на начало декабря Судебное заседание по уголовному делу армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного за нарушение азербайджанской границы, перенесено.
Внутренняя политика
30 ноября 2023 г. 16:46
Суд над армянским диверсантом перенесен на начало декабря

Судебное заседание по уголовному делу армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного за нарушение азербайджанской границы, перенесено.

Как сообщает западное бюро Report, дело рассматривалось в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Абдуллы Мамедова.

Процесс продолжится 4 декабря в Сабунчинском районном суде Баку.

По делу в качестве потерпевших проходят Эльвин Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Хаял Дашдамиров, Али Керимов и Тофик Исмайлов.

Напомним, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики 16 августа 2023 года разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении.

Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə saxlanılan erməni diversantın məhkəməsi təxirə salınıb

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