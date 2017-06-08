Судьям в некоторых районных судах Азербайджана будет дана новая должность

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Предлагается, чтобы судьи в некоторых районных (городских) судах Азербайджана также были председателями суда.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в закон "О судах и судьях".

Согласно статье 22 закона, районные (городские) суды состоят из председателей и судей. В районных (городских) судах, где состоят 12 и более судей, учреждается должность заместителя председателя.

Согласно дополнению к закону, если в районном (городском) суде только 1 судья, он в то же время назначается председателем этого суда.

Согласно проекту, на территории страны более 30 районных судов состоят из 1-го судьи.

"Согласно закону, если в суд назначен один судья, он осуществляет полномочия председателя этого суда. Фактически судья этого суда осуществляет полномочия председателя, но это не означает, что он является председателем суда. В соответствии с законом, деятельность судей оценивается Судебно-правовым советом не менее 1 раза в 5 лет. Несмотря на исполнение полномочия председателя не видится возможным оценивание его деятельности как минимум раз в 5 лет. Изменение вносится с целью усовершенствования закона", - отмечено в законопроекте.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса, он будет вынесен на обсуждение на заседании, которое состоится 13 июня.