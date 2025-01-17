Суд удовлетворил ходатайство Варданяна о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела

На подготовительном заседании суда по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях,

На подготовительном заседании суда по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях, ему было предоставлено дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Как сообщает Report , на открытом заседании, проходившем в новом административном здании Бакинского военного суда в Бакинском судебном комплексе, Р.Варданян и его адвокат подали ходатайство о предоставлении обвиняемому дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Прокурор со стороны гособвинения поддержал ходатайство и попросил суд удовлетворить его.

Несмотря на то, что во время предварительного следствия Р.Варданяну было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами уголовного дела на понятном ему языке и подготовки своей защиты, суд, учитывая просьбу обвиняемого, принял решение удовлетворить ходатайство и предоставил ему дополнительные 10 дней для ознакомления с материалами дела.

Подготовительное заседание суда продолжится 27 января.