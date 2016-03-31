Суд рассмотрел иск Рази Нуруллаева в связи с ПНФА

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по иску Рази Нуруллаева в связи с Партией народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Об этом Report сообщил заместитель Р.Нуруллаева Мехман Мурадлы.

Он отметил, что на процессе под председательством судьи Нураддина Мустафаева было объявлено решение.

Согласно решению, обращение Р.Нуруллаева было отклонено.

Он заявил, что обратится в Верховный суд.

Напомним, что 18 октября состоялся съезд доверия ПНФА под руководством Рази Нуруллаева, путем тайного голосования он был избран председателем. Несмотря на то, что в министерство юстиции были представлены документы о внесении итогов съезда в государственный реестр, министерство порекомендовало обратиться в суд. Р.Нуруллаев обратился в 1-й Бакинский административно-экономический суд, суд не взял на производство его обращение.

Министерство вынесло аналогичное решение в связи с Али Керимли. Министерство юстиции не признало итоги съезда, проведенного 27 сентября. А.Керимли так же обратился в 1-й Бакинский административно-экономический суд, но суд отклонил его заявление.