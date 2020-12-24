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Студентам, призванным в армию по мобилизации, будут предоставлены льготы

Студентам, призванным в армию по мобилизации, будут предоставлены льготы Из-за военного положения и частичной мобилизации в сентябре-декабре текущего года возникли трудности в обучении студентов высших и средних специальных учебных заведений, призванных в армию
Внутренняя политика
24 декабря 2020 г. 16:20
Студентам, призванным в армию по мобилизации, будут предоставлены льготы

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановления № 76 от 23 апреля 2010 года "Об утверждении государственного стандарта и программы ступени среднего специального образования" и № 117 от 24 июня 2010 года "Об утверждении Правил содержания и организации обучения в бакалавриате (основное (базовое высшее) медицинское образование)”.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.

В связи с объявленным в стране военным положением и частичной мобилизацией в сентябре-декабре текущего года возникли трудности в обучении студентов высших и средних специальных учебных заведений, призванных в армию.

Как известно, 27 сентября текущего года в ответ на военную провокацию, совершенную вооруженными силами Армении против нашей страны, азербайджанская армия перешла в контрнаступление. В связи с этим в Азербайджане была объявлена частичная мобилизация, и группа военнослужащих запаса была привлечена к комплектованию армии. Среди них были и студенты, которые впоследствии так и не смогли окончить высшие и средние специальные учебные заведения в нормативный срок.

В связи с принятием поправок в законодательные акты, студенты выпускных курсов высших и средних специальных учебных заведений, выполнившие условия учебного плана, в том числе успешно сдавшие предусмотренные экзамены по предметам, но по определенным причинам не прошедшие итоговую государственную аттестацию в связи с воинским призывом, будут считаться прошедшими итоговую аттестацию в соответствии с результатами, достигнутыми в процессе обучения (общий усредненный показатель).

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Версия на азербайджанском языке Səfərbərliklə orduya çağırılan tələbələrə güzəşt ediləcək

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