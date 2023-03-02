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Структурным подразделениям ИВ Баку даны поручения относительно аварийных зданий

Структурным подразделениям ИВ Баку даны поручения относительно аварийных зданий Структурным подразделениям Исполнительной власти города Баку были даны поручения относительно аварийных зданий.
Внутренняя политика
2 марта 2023 г. 11:21
Структурным подразделениям ИВ Баку даны поручения относительно аварийных зданий

Структурным подразделениям Исполнительной власти города Баку были даны поручения относительно аварийных зданий.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на совещании в расширенном составе с участием руководителей хозяйственных структур столицы в Исполнительной власти.

На встрече была поднята проблема аварийных зданий, которая крайне актуальна для жителей столицы. Было отмечено, что большинство аварийных зданий было построено в советское время и срок их эксплуатации истек.

Речь идет в основном о пятиэтажках, так называемых "хрущевках", общежитиях и других постройках, и их перечень постоянно обновляется.

В частности, было отмечено, что в результате усилий руководства страны за последние 5 лет в Баку было снесено 1 239 аварийных зданий, десятки тысяч людей переселены в новые квартиры или получили соответствующие компенсации.

В настоящее время работа в этом направлении продолжается и находится под контролем Кабинета министров. В связи с этим структурным подразделениям Исполнительной власти города Баку поручено усилить контроль за состоянием жилищного фонда столицы.

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Версия на азербайджанском языке BŞİH-nin struktur bölmələrinə qəzalı vəziyyətdə olan binalarla bağlı tapşırıqlar verilib

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