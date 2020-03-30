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Структуры, деятельность которых во время карантина разрешена - СПИСОК

Структуры, которым разрешено продолжать деятельность

Установлены структуры, которым разрешено продолжать деятельность при условии соблюдения требований особого режима.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Так, разрешается продолжать деятельность в нижеуказанных направлениях при условии выполнения требований периода особого режима во время особого карантина с 00:00 часов 31 марта 2020 года до 00:00 часов 20 апреля 2020 года. 

По информации, нижеследующим структурам разрешается продолжать деятельность: 

1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и социальной сферы:

* Научно-исследовательские и лабораторные услуги

* Услуги для больниц, клиник и других медицинских учреждений

* Ветеринарные услуги

* Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий

* Социальные услуги

* Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями

3. В сфере инфраструктуры:

* Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, распределение энергии)

* Производство и поставка электроэнергии

* Водоснабжение и мелиорация

* Телекоммуникации и услуги связи

4. В сфере транспорта и логистики:

* Грузоперевозки авиационным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

* Железнодорожные, морские, портовые услуги, обслуживание автодорог

* Логистические услуги

* Общественный транспорт и услуги такси

5.Основные виды производства:

* Производство продукции оборонной промышленности

* Производство нефтяного оборудования и установок

* Производство пищевых продуктов и сырья для них, поставки, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов

* Производство средств ежедневного ухода и гигиены

* Производство химических продуктов

* Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств

* Сельское хозяйство и сбор урожая

* Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа

* Переправка нефти и газа по трубопроводам

* Деятельность в металлургической промышленности

* Производство и ремонт строительной и бытовой техники

* Инженерные и проектные услуги

* Строительство и ремонт зданий и сооружений, дорог гражданского и промышленного назначения

* Производство упаковочной продукции

* Производство каменных, металлических и деревянных изделий

* Производство и ремонт мебели

* Забой животных

6. Розничная и оптовая торговля:

* Пункты продажи продуктов питания

* Аптеки

* АЗС

* Пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины

* Пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей

7. Бытовые услуги

* Сбор и утилизация бытовых отходов

* Почтовые услуги

* Химическая чистка

* Уборка жилых помещений, кроме квартир

* Ремонт автомобилей

* Автомойки

* Услуги перевода

* Приюты для животных

* Услуги дизайна

8. Средства массовой информации

9. Финансовые организации

* Банки и пункты обмена валюты

* Страховые организации

* Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги

10. Специальные виды услуг

* Услуги доставки

* Ремонт бытовой техники

* Дезинфекционные услуги

В период карантина каждый человек и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.

Перечень и режим работы государственных и частных организаций, которые будут функционировать в период особого режима, будут определены дополнительно.

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