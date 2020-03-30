Структуры, деятельность которых во время карантина разрешена - СПИСОК

Установлены структуры, которым разрешено продолжать деятельность при условии соблюдения требований особого режима.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Так, разрешается продолжать деятельность в нижеуказанных направлениях при условии выполнения требований периода особого режима во время особого карантина с 00:00 часов 31 марта 2020 года до 00:00 часов 20 апреля 2020 года.
По информации, нижеследующим структурам разрешается продолжать деятельность:
1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
2. В области здравоохранения и социальной сферы:
* Научно-исследовательские и лабораторные услуги
* Услуги для больниц, клиник и других медицинских учреждений
* Ветеринарные услуги
* Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий
* Социальные услуги
* Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями
3. В сфере инфраструктуры:
* Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, распределение энергии)
* Производство и поставка электроэнергии
* Водоснабжение и мелиорация
* Телекоммуникации и услуги связи
4. В сфере транспорта и логистики:
* Грузоперевозки авиационным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
* Железнодорожные, морские, портовые услуги, обслуживание автодорог
* Логистические услуги
* Общественный транспорт и услуги такси
5.Основные виды производства:
* Производство продукции оборонной промышленности
* Производство нефтяного оборудования и установок
* Производство пищевых продуктов и сырья для них, поставки, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов
* Производство средств ежедневного ухода и гигиены
* Производство химических продуктов
* Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств
* Сельское хозяйство и сбор урожая
* Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа
* Переправка нефти и газа по трубопроводам
* Деятельность в металлургической промышленности
* Производство и ремонт строительной и бытовой техники
* Инженерные и проектные услуги
* Строительство и ремонт зданий и сооружений, дорог гражданского и промышленного назначения
* Производство упаковочной продукции
* Производство каменных, металлических и деревянных изделий
* Производство и ремонт мебели
* Забой животных
6. Розничная и оптовая торговля:
* Пункты продажи продуктов питания
* Аптеки
* АЗС
* Пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины
* Пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей
7. Бытовые услуги
* Сбор и утилизация бытовых отходов
* Почтовые услуги
* Химическая чистка
* Уборка жилых помещений, кроме квартир
* Ремонт автомобилей
* Автомойки
* Услуги перевода
* Приюты для животных
* Услуги дизайна
8. Средства массовой информации
9. Финансовые организации
* Банки и пункты обмена валюты
* Страховые организации
* Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги
10. Специальные виды услуг
* Услуги доставки
* Ремонт бытовой техники
* Дезинфекционные услуги
В период карантина каждый человек и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.
Перечень и режим работы государственных и частных организаций, которые будут функционировать в период особого режима, будут определены дополнительно.