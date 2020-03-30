Структуры, деятельность которых во время карантина разрешена - СПИСОК

Установлены структуры, которым разрешено продолжать деятельность при условии соблюдения требований особого режима.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Так, разрешается продолжать деятельность в нижеуказанных направлениях при условии выполнения требований периода особого режима во время особого карантина с 00:00 часов 31 марта 2020 года до 00:00 часов 20 апреля 2020 года.

По информации, нижеследующим структурам разрешается продолжать деятельность:

1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и социальной сферы:

* Научно-исследовательские и лабораторные услуги

* Услуги для больниц, клиник и других медицинских учреждений

* Ветеринарные услуги

* Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий

* Социальные услуги

* Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями

3. В сфере инфраструктуры:

* Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, распределение энергии)

* Производство и поставка электроэнергии

* Водоснабжение и мелиорация

* Телекоммуникации и услуги связи

4. В сфере транспорта и логистики:

* Грузоперевозки авиационным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

* Железнодорожные, морские, портовые услуги, обслуживание автодорог

* Логистические услуги

* Общественный транспорт и услуги такси

5.Основные виды производства:

* Производство продукции оборонной промышленности

* Производство нефтяного оборудования и установок

* Производство пищевых продуктов и сырья для них, поставки, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов

* Производство средств ежедневного ухода и гигиены

* Производство химических продуктов

* Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств

* Сельское хозяйство и сбор урожая

* Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа

* Переправка нефти и газа по трубопроводам

* Деятельность в металлургической промышленности

* Производство и ремонт строительной и бытовой техники

* Инженерные и проектные услуги

* Строительство и ремонт зданий и сооружений, дорог гражданского и промышленного назначения

* Производство упаковочной продукции

* Производство каменных, металлических и деревянных изделий

* Производство и ремонт мебели

* Забой животных

6. Розничная и оптовая торговля:

* Пункты продажи продуктов питания

* Аптеки

* АЗС

* Пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины

* Пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей

7. Бытовые услуги

* Сбор и утилизация бытовых отходов

* Почтовые услуги

* Химическая чистка

* Уборка жилых помещений, кроме квартир

* Ремонт автомобилей

* Автомойки

* Услуги перевода

* Приюты для животных

* Услуги дизайна

8. Средства массовой информации

9. Финансовые организации

* Банки и пункты обмена валюты

* Страховые организации

* Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги

10. Специальные виды услуг

* Услуги доставки

* Ремонт бытовой техники

* Дезинфекционные услуги

В период карантина каждый человек и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.

Перечень и режим работы государственных и частных организаций, которые будут функционировать в период особого режима, будут определены дополнительно.