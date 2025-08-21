О нас

Строительство здания музея в Гянджинском мемориальном комплексе завершается, ведутся работы по благоустройству

Строительство здания музея в Гянджинском мемориальном комплексе завершается, ведутся работы по составлению экспозиции и благоустройству территории.
Внутренняя политика
21 августа 2025 г. 11:39
Строительство здания музея в Гянджинском мемориальном комплексе завершается, ведутся работы по благоустройству

Строительство здания музея в Гянджинском мемориальном комплексе завершается, ведутся работы по составлению экспозиции и благоустройству территории.

Как сообщает западное бюро Report, об этом было сказано в ходе медиатура, организованного по следам президента в Гянджинский мемориальный комплекс.

Было отмечено, что фундамент Гянджинского мемориального комплекса был заложен президентом Ильхамом Алиевым в январе 2022 года. Комплекс, который будет отражать преступления, совершенные вооруженными силами Армении против мирного населения во время 44-дневной Отечественной войны, создается на территории, где находились жилые здания, подвергшиеся ракетным обстрелам, и бывший парк. В комплексе, общая площадь которого составит 4 гектара, будут расположены двухэтажное здание музея и выставочный зал. Здесь посетителям будут представлены экспозиция, повествующая о преступлениях, совершенных против мирного населения, а также места расположения разрушенных зданий.

Кроме того, в комплексе будет создан конференц-зал. В находящемся на территории комплекса парке будут проведены работы по озеленению, планируется высадить около 700 деревьев, более 12 тысяч декоративных кустарников и цветов. Глубина спиралевидного кратера, символизирующего след ракеты, выпущенной армянской армией, составляет 13 метров. В настоящее время завершается строительство здания музея, а также ведутся работы по составлению экспозиции и благоустройству территории.

Следует отметить, что сразу после войны Азербайджан выступил с мирными инициативами, проводил последовательную работу по реализации мирной повестки, и стороны уже парафировали мирный договор. Тем не менее, такие комплексы играют важную роль в том, чтобы военные преступления, совершенные против нашего народа, не были забыты и чтобы будущие поколения знали нашу историю.

Напомним, что 20 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в Гянджинском мемориальном комплексе.

Версия на азербайджанском языке ФотоGәncә Memorial Kompleksində muzey binasının inşası yekunlaşdırılır, ərazi abadlaşdırılır

