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Строительство в Хыдырлы начнется 10 октября, будет построено 719 частных домов

Строительство в Хыдырлы начнется 10 октября, будет построено 719 частных домов Строительные работы в селе Хыдырлы Агдамского района, фундамент которого был заложен сегодня, начнутся 10 октября этого года.
Внутренняя политика
4 октября 2022 г. 19:18
Строительство в Хыдырлы начнется 10 октября, будет построено 719 частных домов

Строительные работы в селе Хыдырлы Агдамского района, фундамент которого был заложен сегодня, начнутся 10 октября этого года.

Как сообщает Report, об этом рассказал специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Отмечено, что в селе Хыдырлы, расположенном в 3 километрах от центра города Агдам, планируется поселить 5990 человек (1500 семей). Общая проектируемая площадь составляет 418 га. На первом этапе планируется построить 719 частных домов для переселения 2951 человека.

Строительные работы в селе планируется завершить 10 апреля 2024 года.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva attend groundbreaking ceremony for Khidirli village
Версия на азербайджанском языке Xıdırlıda tikintiyə oktyabrın 10-da başlanılacaq, 719 fərdi ev tikiləcək

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