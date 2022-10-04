Строительство в Хыдырлы начнется 10 октября, будет построено 719 частных домов

Строительные работы в селе Хыдырлы Агдамского района, фундамент которого был заложен сегодня, начнутся 10 октября этого года.

Строительные работы в селе Хыдырлы Агдамского района, фундамент которого был заложен сегодня, начнутся 10 октября этого года.

Как сообщает Report, об этом рассказал специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Отмечено, что в селе Хыдырлы, расположенном в 3 километрах от центра города Агдам, планируется поселить 5990 человек (1500 семей). Общая проектируемая площадь составляет 418 га. На первом этапе планируется построить 719 частных домов для переселения 2951 человека.

Строительные работы в селе планируется завершить 10 апреля 2024 года.