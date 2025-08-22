Третий жилой комплекс в Кяльбаджаре рассчитан на 476 квартир

О нас

22 августа 2025 г. 11:26
В 3-м жилом комплексе, который построят в Кяльбаджаре, будет рассчитан на 476 квартир.

Как сообщает западное бюро Report, информацию об этом озвучили во время медиатура на 3-й жилой комплекс в Кяльбаджаре, фундамент которого был заложен по инициативе президента.

Общая площадь 3-го жилого комплекса в Кяльбаджаре составит 7,6 га. Здесь планируется строительство 29 четырех- и пятиэтажных зданий, в которых разместятся 476 квартир: 8 однокомнатных, 176 двухкомнатных, 169 трехкомнатных и 123 четырехкомнатные.

В жилом комплексе будет создана вся необходимая инфраструктура для комфорта жителей и решения бытовых вопросов. Здесь предусмотрены объекты торговли и бытового обслуживания, футбольная площадка, зоны отдыха, беседки, детские игровые площадки, велосипедные дорожки и наземная автомобильная парковка. Здания будут обеспечены бесперебойным водоснабжением, электричеством и высокоскоростным интернетом. На территории также планируются масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 21 августа заложил фундамент 3-го жилого комплекса в Кяльбаджаре.

Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərin 3-cü yaşayış kompleksində 476 mənzil inşa ediləcək

