Стратегия великого лидера Гейдара Алиева по строительству национального государства

Глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев в своей статье рассказал о национально-государственном строительстве и современной стратегия развития общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев в своей статье рассказал о национально-государственном строительстве и современной стратегия развития общенационального лидера Гейдара Алиева.

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В конце ХХ века, когда распался Советский Союз и начал формироваться современный миропорядок, а на международной арене стали складываться новые отношения, Азербайджан вступил в важный и судьбоносный период своей истории. Наш народ, вынужденный в одиночку вести борьбу в водовороте серьезных потрясений и катаклизмов, смог преодолеть тяжелые испытания и уверенно шагать к светлому будущему. Рассматривая произошедшее сквозь призму реалий, возникших спустя 30 лет, можно составит длинный перечень геополитических, социальных, экономических, военных факторов, позволивших вывести Азербайджан из тяжелого кризиса как стабильное и надежное государство. Однако, без всяких сомнений, основным фактором, обусловившим выход Азербайджана на нынешний этап развития, был политический лидер, умевший в решающий момент истории точно оценивать суть происходящих в стране и мире сложных процессов и направлять их в ясном направлении, которого требовали национальные интересы. Сравнение крайне тяжелых, а во многих случаях считавшихся даже безнадежными реалий 1990-х годов с местом современного Азербайджанского государства в мире позволяет более отчетливо видеть масштаб заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед Азербайджаном и его гениальный образ, оставивший глубокий след в сознании нашего народа.

Политические, социально-экономические, а в некоторых случаях военные эксперименты, проводимые крупными силами в различных точках мира в конце прошлого века изменили судьбу и историю многих народов. Этот процесс продолжается и сегодня. Пока есть экономические и политические интересы крупных держав, изменить характер и содержание этого процесса, наверное, будет невозможно. Поэтому исключительной заслугой великого лидера Гейдара Алиева в истории национальной государственности является то, что он, спрогнозировав возможные результаты борьбы за глобальное лидерство, превратил свою страну в безопасное и в то же время влиятельное звено цепочки международных отношений.

Одна из основных черт политического портрета общенационального лидера - его глубокий интеллект, позволяющий правильно оценивать время и процессы. Когда процессы в мире и регионе устремились в опасное русло, он сумел, словно остановив время, начать все с исходной точки, в сложнейший для Азербайджана момент принял самые правильные решения и в разрушенной в результате распада СССР геополитической конфигурации вывел еще несформировавшееся государство из катастрофической ситуации, в котором оно оказалось. Политическая мудрость Гейдара Алиева позволила ему видеть подрыв институциональных основ систем международных отношений, четко определить утрату различными организациями, взявшими на себя в качестве международного арбитра миссию охранения сложившегося миропорядка, своей функциональности и построить равноправные партнерские отношения с силовыми центрами, диктующими мировую повестку дня.

Азербайджан от государств, возникших после распада СССР, отличали не только его исторические традиции и прошлое, но и сложный характер вызовов и проблем, с которым он столкнулся. В период, когда конфликты и войны на постсоветском пространстве превратились в обыденность, когда неопределенность воспринималась в общественном сознании как реальность, когда все связи с прошлым были оборваны, а мосты в будущее еще не построены, независимый Азербайджан, который общенациональный лидер возможно в самый решающий момент истории спас от тяжелого кризиса и начал строить с фундамента, уверенно вышел на политическую сцену мира.

Стратегия строительства национального государства и современного развития, предложенная Гейдаром Алиевым, вернувшимся к политической власти в 1993 году по призыву и настоянию народа, объединяла несколько важных компонентов:

-обеспечение независимости и проведение независимой политики;

-общественно-политическая стабильность;

-экономическое развитие и сильная экономика;

-реформы и строительство современного общества;

-строительство современной и сильной армии;

-восстановление суверенитета, территориальной целостности;

-интеграция в систему международных отношений;

-национальное единство и солидарность, основанные на идеологии азербайджанства;

-привязанность к национальным традициям и историческим корням.

Стратегия развития, предложенная для решения этих сложных, судьбоносных вопросов, в первую очередь, предполагала проведение независимой политики, не зависящей от воли других сил и руководствующейся исключительно национальными интересами, предотвращение сепаратистских и центробежных тенденций и установление стабильности, безопасной среды в стране, формирование современного государственного управления и прогрессивных общественных отношений путем проведения институциональных реформ, налаживание равноправных и надежных связей на международной арене, реализацию важных энергетических проектов и получение необходимых ресурсов для экономического развития, обеспечение тесного единства между различными социальными слоями общества, основанного на идеологии азербайджанства, и, в конечном итоге, восстановление территориальной целостности страны. Глубокая привязанность великого лидера к национальной идее, национально-духовным ценностям, несокрушимое общественное доверие к тому, что выдвигаемые им инициативы, идеи и предложения, гибкие и дальновидные шаги во внешней политике, которые во многих случаях далеко не все понимали сразу, служат национальным интересам, являются важным фактором, составляющим политико-философскую сущность спасения Азербайджана.

То, что Азербайджан, столкнувшийся в первые годы независимости с угрозой расчленения и исчезновения с карты мира, сможет спасти от надвигавшейся катастрофы только Гейдар Алиев, хорошо понимали не только его сторонники, но и конкуренты. Именно благодаря титаническим усилиям сильного политического деятеля, прагматичного лидера, мудрого государственника Гейдара Алиева за короткое время был положен конец попыткам вооруженного противостояния в стране, оказавшейся на грани гражданской войны, политическая борьба трансформировалась с улиц и площадей в парламент и на избирательные платформы, в стране установилась общественно-политическая стабильность.

Именно благодаря мудрой политике великого лидера Азербайджан смог представить себя в мире как одно из самых надежных и сильных государств региона. В сложный и неопределенный период истории, когда стремительный переход к однополярному миру создал серьезный кризис, а во многих случаях приводил к катастрофе, Азербайджан смог восстановить свою функцию моста между Востоком и Западом. В 1990-х годах многие предполагали, что все мосты, соединяющие две разные цивилизации мира, будут сожжены, стерты с географии планеты. Однако с подписанием в 1994 году «Контракта века» и последующей реализацией таких энергетических проектов глобального значения, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, эти предположения исчезли. Это, конечно, оценивается как исторический вклад политического гения Гейдара Алиева в безопасность не только Азербайджана и Южного Кавказа, но и Европы, которая сегодня, в XXI веке приобретает еще большую актуальность, чем 30 лет назад.

После принятия в 1995 году новой Конституции Азербайджана во всех сферах жизни общества стали реализовываться коренные реформы, в стране была сформирована многопартийная политическая система, обеспечены плюрализм мнений, свобода слова и информации. В Азербайджане были предприняты важные шаги, направленные на строительство рыночной экономики, в результате реализации нефтяной стратегии обеспечены международные гарантии и материальные ресурсы для будущего развития страны. Достаточно только отметить, что в результате проведенных экономических реформ в период руководства великого лидера страной внутренний валовой продукт в Азербайджане увеличился на 71 процент. В 1993-2002-х годах на развитие производственных и непроизводственных отраслей в Азербайджане были привлечены инвестиции в размере 8,2 миллиарда манатов. Обуздание стремительно растущей инфляции, расширение торговых связей с зарубежными странами, увеличение торгового оборота в 2,8 раза по сравнению с 1993 годом и доведение его до 3,8 миллиарда долларов США стали результатом построения в стране новых экономических отношений, создавших возможность для устойчивого развития. Благодаря нацеленной на результат политике общенационального лидера были достигнуты серьезные успехи в построении сильной национальной экономики, что являлось одним из важнейших параметров стратегии национального развития Азербайджана. 9 ноября 2001 года на I Съезде азербайджанцев мира, касаясь 10-летнего пути развития нашего независимого государства, великий лидер сказал: «Мы решили многие тяжелые и трудные вопросы и прекрасно видим предстоящие горизонты. Богатые природные ресурсы, благоприятное геостратегическое положение, мощный экономический, интеллектуальный потенциал Азербайджана и высокий культурный уровень азербайджанцев обеспечат нашей независимой стране счастливое и благополучное будущее. Можете быть уверены в том, что этот путь, предстоящие горизонты, перспективы вполне реальны. Через несколько лет Азербайджан благодаря проводимой им экономической политике станет одной из богатых стран мира».

Одной из представляющей чрезвычайную ценность заслуг великого лидера Гейдара Алиева в нашей истории является то, что он не довольствовался лишь осуществлением стратегии национального развития, потому что для достижения поставленных целей необходимо было продолжать существующий политический курс и в этом смысле сохранить политико-идеологическую преемственность. Если взглянуть на мировой опыт, то можно увидеть, что во многих случаях успешно развивающиеся страны утрачивали исторические достижения из-за смены политического курса. А перед Азербайджаном, который последовательно и динамично двигался вперед курсом национального развития, стояли такие сложные задачи, как завершение строительства сильного государства и решение бывшего армяно-азербайджанского конфликта, восстановление территориальной целостности страны.

Избрание господина Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики при большом доверии и поддержке народа в период после 2003 года перечеркнуло сценарии некоторых внутренних и внешних сил, строивших планы, связанные с нашей страной, в соответствии с собственными интересами. Именно политико-идеологическая преемственность позволила Президенту Ильхаму Алиеву проводить независимую, продуманную и принципиальную политику, обогатив стратегию строительства национального государства великого лидера идеями, учитывающими новые реалии современности, сложные экономические и политические условия глобализирующегося мира, позволяющими нейтрализовать негативные проявления перехода к многополярному миропорядку.

В результате успешной экономической стратегии, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан в кроткий срок добился высоких достижений. Широкомасштабная созидательная работа, проведенная на основе конкретных программ, полностью обновила облик столицы Баку и регионов, резко сократилась разница между регионами и центром, в стране были реализованы гигантские инфраструктурные проекты, охватывающие все сферы. Была обеспечена энергетическая безопасность Азербайджана, решение вопроса продовольственной безопасности было определено главой государства как одна из приоритетных задач, началась реализация последовательных и целенаправленных мер в этой сфере.

Азербайджан, который с 2013 года начал выводить на орбиту свои искусственные спутники, стал одним из членов малочисленного мирового космического клуба. Подписание 14 сентября 2017 года скорректированного и составленного заново Соглашения о совместной разработке и долевом распределении добычи нефти с месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, продление разработки этих месторождений до 2050 года, реализация проекта «Южного газового коридора» и таких его сегментов как TANAP, TAP, являясь новыми успехами нефтяной стратегии Азербайджана после «Контракта века», также значительно повысили роль нашей страны на мировом энергетическом рынке и изменили энергетическую карту Евразии.

Сегодня более 65 процентов экономического потенциала региона Южного Кавказа приходится на долю именно Азербайджана. По сравнению с 2003 годом в экономике Азербайджана отмечен более чем трехкратный рост. В 2003-2021-х годах промышленное производство в Азербайджане выросло в 2,7 раза, сельское хозяйство – в 2 раза, внешнеторговый оборот – в 6,4 раза, экспорт – в 7,6 раза, ненефтяной экспорт – в 5,2 раза, валютные резервы – более чем в 27 раз. Азербайджан, который в 2003 году обладал валютными резервами в размере 1,8 миллиарда долларов, в настоящее время довел этот показатель до 53 миллиардов долларов, что в 7,4 раза превышает прямой внешний государственный долг. Уровень бедности снизился с 49 до 6 процентов. В экономику Азербайджана вложены инвестиции в размере 280 миллиардов долларов США, половину из них составляют иностранные инвестиции.

Важное географическое положение Азербайджана, развитие имеющей стратегическое значение транспортной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами, в том числе строительство и сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, нового Бакинского международного морского торгового порта, современных аэропортов, реконструкция автомобильных дорог республиканского и местного значения позволили Азербайджану стать активным участником транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и создали условия для его превращения в транспортно-коммуникационный хаб региона. Неслучайно сегодня Европейский Союз проявляет большой интерес к транспортной инфраструктуре Азербайджана.

Стремительно и динамично развивающийся Азербайджан, проводя независимую политику, основанную на национальных интересах, добился усиления своих позиций на международной арене. Организуя многочисленные международные мероприятия, наша страна вносит достойный вклад в межцивилизационный и межкультурный диалог, решение глобальных политических, экономических, гуманитарных вопросов. Азербайджан, избранный в 2012 году при поддержке 155 стран членом Совета Безопасности ООН, председательствующий сегодня в такой крупной организации как Движение неприсоединения, развивающий партнерские отношения с Европейским Союзом, осуществляющий эффективное сотрудничество со многими влиятельными международными организациями, привлекающий внимание активностью в двусторонних и многосторонних форматах партнерства, построивший связи со странами региона на принципах добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, известен на международной арене как страна, обладающая большим авторитетом, надежный партнер, демонстрирующий принципиальную позицию и говорящий свое слово в решении важных вопросов.

Успешная реализация стратегии развития Азербайджана, обогащение отношений между государством и гражданином качественно новым содержанием и формирование современных механизмов управления, новая модель национального единства, созданная благодаря прагматичному взгляду на социальные и идеологические аспекты национальной солидарности и, наконец, последовательные, целенаправленные меры по усилению военного потенциала страны были нацелены на одно – положить конец оккупационной политике Армении и восстановить территориальную целостность нашей страны. Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на V Съезде азербайджанцев мира «во главе всей нашей работы, проводимой политики, предпринимаемых шагов стояла идея приблизить этот священный день, увидеть этот день».

Еще в ноябре 1995 года на встрече с писателями и представителями интеллигенции Азербайджана великий лидер говорил: «Предоставление в 1923 году автономии Нагорному Карабаху стало бедой Азербайджана. Правда, в те времена его хотели отдать Армении. Руководители республики постарались и, наконец, добились, чтобы он остался в составе Азербайджана. Должен был остаться, но не в виде автономии. Предоставленная в 1923 году автономия - это была бомба, заложенная внутрь Азербайджана, когда-то она должна была взорваться». Факты отчетливо показывают, что на всех этапах истории армянские националисты выступали с притязаниями против нашего народа и в течение последних 200 лет последовательно стремились осуществить планы по построению своего государства за счет территорий Азербайджана, а на последующих этапах еще более расширить его. В 14-летний период руководства Азербайджанской ССР авторитет и политическая дальновидность Гейдара Алиева препятствовали осуществлению этих коварных планов. Общенациональный лидер говорил: «После того, как я уехал из Азербайджана, к сожалению, начались события 1987 года. Потихоньку ослабили контроль над Нагорным Карабахом, а они пришли и сделали это». После того, как в 1987 году великий лидер был вероломно отстранен от должности в руководстве СССР, Армения и мировое армянство получили историческую возможность для реализации своих грязных намерений. Вдобавок, некомпетентность власти НФА-Мусават в Азербайджане в начале 1990-х годов, их предательство, господствующие в стране хаос и произвол создали благоприятные условия для того, чтобы эти планы были с легкостью реализованы. Однако в то время авторы этого плана не предполагали, что Гейдар Алиев вновь вернется в Азербайджан, спасет наш народ и государство от уничтожения, не даст возможности Армении оформить результаты оккупации. Всего за 10 лет Азербайджан вновь встанет на ноги, будет развиваться и скажет свое решительное слово. Поэтому историческая Победа, завоеванная в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, по своей сути стала самым большим торжеством намеченной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и усовершенствованной и модернизированной Президентом Ильхамом Алиевым стратегии национальной государственности.

«Главной задачей в моей деятельности за последние 17 лет было усиление нашей страны, укрепление наших позиций в международной плоскости, развитие процессов внутри страны в позитивном русле. Никакое давление, никакие угрозы не смогли заставить меня свернуть с этого пути. Потому что у меня была одна цель – построить сильный Азербайджан, освободить наши земли от оккупации!». Вся философия 17-летней борьбы, настойчивости, политической воли и решимости Президента Азербайджана нашла отражение в этом предложении, прозвучавшем в одном из его обращений к народу.

Завоеванная доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева грандиозная Победа в Отечественной войне стала для азербайджанского народа историческим событием, обладающим огромным моральным значением, в то же время создающим новые реалии в регионе. Это - судьбоносный, славный этап нашего национального развития, начатый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который спас наш народ и государственность от уничтожения и вывел их на путь стабильного развития во имя сильного, независимого, суверенного Азербайджана, и успешно завершенный Президентом Ильхамом Алиевым. Сообщая 8 ноября 2020 года народу радостную весть об освобождении венца Карабаха – города Шуша, Президент Ильхам Алиев сказал: «Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, потому что выполнил завещание отца». Эти слова Президента Ильхама Алиева должны восприниматься не только как выполнение завещания отца, но и как торжество мудрой политики, стратегии строительства национального государства и современного развития, основа которых была заложена Гейдаром Алиевым и которые были продолжены в последующий период.

Наше современное государство, построенное великим лидером Гейдаром Алиевым, который говорил: «Без города Шуша нет Карабаха, а без Карабаха вообще нет Азербайджана», сейчас переживает новый этап своего развития. В мире, где происходят сложные и противоречивые геополитические процессы, разгораются противостояния и конфликты, наша страна сейчас обладает преобладающей позицией, авторитетом государства-победителя. Опираясь на свою экономическую мощь, Азербайджан успешно продолжает восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Все наши территории во главе с культурной столицей Азербайджана – Шушой в скором времени превратятся в райские уголки, где будет сохранено культурно-историческое наследие и создана современная инфраструктура, обеспечено устойчивое расселение. Реализуемые проекты в ближайшем будущем представят эти территории всему миру как зону мира и сотрудничества.

Идея национальной государственности, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, органично соединяет в себе такие важные принципы как реальная независимость, суверенитет, привязанность к национально-духовным ценностям и современное развитие. Построенное великим лидером наше национальное государство, основанное на идеологии азербайджанства, является идеологической базой для каждого члена общества, азербайджанцев мира, источником гордости, объединяющим их вокруг единой идеи, защищающим их интересы и мобилизующим во имя общих целей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что сила любого государства, наряду с его экономическим потенциалом и военной мощью, измеряются единством народа и его солидарностью. 44-дневная Отечественная война наглядно показала, что сформировавшиеся в годы независимости национальное единство, духовно-идеологическая сплоченность – одно из наших самых ценных достояний.

Великий лидер Гейдар Алиев сказал: «Мы преодолеем эти тяжелые дни, независимое Азербайджанское государство займет достойное место в мировом сообществе, каждый гражданин Азербайджана с чувством большой гордости будет заявлять о принадлежности к этому независимому государству». Сегодня территориальная целостность Азербайджана, гордо реющий в Шуше наш национальный флаг, наше национальное государство – это вызывающие гордость плоды и логический результат 30-летний борьбы, которую азербайджанский народ вел за свою независимость, суверенитет, за то, чтобы занять достойное место среди народов мира. Наша самая главная задача – тесно сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева, защищать наше независимое государство и еще больше его развивать.