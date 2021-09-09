Западные СМИ о мощи Вооруженных Сил Азербайджана и новых реалиях в регионе

44-дневная Отечественная война восстановила справедливость, а также международные права Азербайджана.

44-дневная Отечественная война восстановила справедливость, а также международные права Азербайджана.

Азербайджан, территории которого долгие годы находились под незаконной оккупацией и проявлявший стратегическое терпение для мирного устранения конфликта, в итоге обеспечил свою территориальную целостность в рамках международного права, в одиночку, за счет “Железного кулака”, доблести своих вооруженных сил, героизма своих сыновей, сердца которых пропитаны любовью к Родине.

Так, даже те, кто последние 30 лет закрывали глаза на продолжающуюся военную оккупацию Азербайджана Арменией, поощряли армянскую ложь, не побоялись совершать незаконные визиты на оккупированные азербайджанские территории, сегодня не могут не заметить новых реалий, возникших в результате победы страны во Второй Карабахской войне. Эти лица, демонстрирующие односторонность, предвзятость, безграничную “любовь к армянам”, признают мощь Азербайджанской Армии, и даже, оценивают эти новые реалии как “появление новых могущественных государств, которые будут бросать вызов военному превосходству Запада”.

В связи с этим нельзя не обратить внимание на статью отличающихся проармянскими позициями исследователей Пьера д'Эрбе и Шарля де Блондена, недавно опубликованную на известном швейцарском интернет-портале Le Temps.

В этой статье, демонстрирующей традиционно предвзятую позицию, подробно рассказано о боевом мастерстве Вооруженных сил Азербайджана, новых геополитических реалиях, созданных победой Азербайджана в Отечественной войне и о сильных сторонах азербайджанской армии.

В статье подчеркивается, что в последние годы появились новые государства-державы, которые могут бросить вызов военному превосходству Запада, и что в ответ французская армия создала новый набор доктрин.

Также отмечается, что разница в оборонных бюджетах между Азербайджаном и Арменией являлась решающей, а спектр боевых возможностей Вооруженных сил Азербайджана - более широким и гибким.

Кроме того, также подчеркивается, что успехи Азербайджана были достигнуты в основном благодаря современной сетевой структуре командования и управления, объединяющей интегрированные системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны, а также системы разведки и наблюдения на воздушно-космической основе. Подчеркивается, что это, в свою очередь, позволило эффективно и рационально использовать в различных видах операций (разведка и наблюдение, тактическая бомбардировка, поддержка сухопутных войск) разные типы беспилотных летательных аппаратов (тактические, стратегические и т. д.).

В статье отмечается, что удары с воздуха стали решающими во время войны, и БПЛА в этих типах ударов были важнее, чем боевые самолеты.

Также, подчеркнув, что с первых дней войны уничтожение систем противовоздушной обороны противника являлось для Вооруженных сил Азербайджана приоритетной задачей, было отмечено, что системы ПВО армянской стороны оказались слабо защищены, а армянские соединения очень скоро оказались беззащитными перед атаками с воздуха.

Авторы исследования отмечают, что неэффективность командно-управленческих способностей армянской стороны выявила недостатки и в процессе принятия решений. Отмечается, что потери армянских сил были очень велики, они потеряли несколько сотен пушек, транспортных средств и танков.

В статье говорится, что западные государства больше не являются единственными пользователями высокотехнологичного оружия и что у Азербайджана есть военные средства, способные реагировать на более широкий спектр операций, чем у многих стран Европейского Союза. Подчеркивается, что Азербайджан имеет армию, которая теоретически может победить вооруженные силы большинства европейских стран в конфликте, за исключением Франции и Великобритании.