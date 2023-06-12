ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг

27,5% респондентов считают высокими пошлины за госуслуги, 55,4% - средними, а 10,9% - невысокими. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при предоставлении государственных услуг необходимая для этого законодательная база должна быть о

27,5% респондентов считают высокими пошлины за госуслуги, 55,4% - средними, а 10,9% - невысокими. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при предоставлении государственных услуг необходимая для этого законодательная база должна быть обновлена.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Центра социальных исследований (ЦСИ) об оценке качества и удовлетворенности услугами, предоставляемыми государственными органами.

Согласно отчету, действующее законодательство не может регламентировать единые подходы к оказанию услуг, в том числе к определению предельных размеров госпошлины и дополнительных средств, получаемых за оказанные услуги: "Если оценивать позицию респондентов по платным услугам, 27,5% респондентов считают их высокими, 55,4% - средними, а 10,9% - невысокими. Помимо платы за услуги, во многих случаях была установлена довольно высокая так называемая плата за обслуживание".