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ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг

ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг 27,5% респондентов считают высокими пошлины за госуслуги, 55,4% - средними, а 10,9% - невысокими. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при предоставлении государственных услуг необходимая для этого законодательная база должна быть о
Внутренняя политика
12 июня 2023 г. 10:51
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг

27,5% респондентов считают высокими пошлины за госуслуги, 55,4% - средними, а 10,9% - невысокими. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при предоставлении государственных услуг необходимая для этого законодательная база должна быть обновлена.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Центра социальных исследований (ЦСИ) об оценке качества и удовлетворенности услугами, предоставляемыми государственными органами.

Согласно отчету, действующее законодательство не может регламентировать единые подходы к оказанию услуг, в том числе к определению предельных размеров госпошлины и дополнительных средств, получаемых за оказанные услуги: "Если оценивать позицию респондентов по платным услугам, 27,5% респондентов считают их высокими, 55,4% - средними, а 10,9% - невысокими. Помимо платы за услуги, во многих случаях была установлена довольно высокая так называемая плата за обслуживание".

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Версия на азербайджанском языке STM: "Dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üçün zəruri olan qanunvericilik bazası yenilənməlidir"

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