Статья о реалиях Западного Азербайджана опубликована в авторитетных изданиях

Статья под названием "Право на возвращение: Наш призыв к справедливости и примирению", рассказывающая о реалиях Западного Азербайджана и праве азербайджанцев на возвращение на родину предков на территории нынешней Армении, была опубликована в авторитетных

Статья под названием "Право на возвращение: Наш призыв к справедливости и примирению", рассказывающая о реалиях Западного Азербайджана и праве азербайджанцев на возвращение на родину предков на территории нынешней Армении, была опубликована в авторитетных изданиях.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Ульвия Зульфигар, руководитель отдела по связям с общественностью и телевидения Западного Азербайджана, опубликовала статью в лондонском издании "The Europa Today" и на медиа-ресурсе "Gulf Observer", доступном на 8 языках.

В статье отмечено, что в 1987–1991 годах 300 тысяч азербайджанцев были насильственно выселены из своих домов. Община Западного Азербайджана, принявшая концепцию возвращения, продолжает правовую борьбу за мирное, безопасное и достойное возвращение.

Подчеркивается важность диалога с противоположной стороной и необходимость восстановления прав азербайджанцев для достижения устойчивого примирения в регионе.