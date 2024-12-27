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Статья о реалиях Западного Азербайджана опубликована в авторитетных изданиях

Статья о реалиях Западного Азербайджана опубликована в авторитетных изданиях Статья под названием "Право на возвращение: Наш призыв к справедливости и примирению", рассказывающая о реалиях Западного Азербайджана и праве азербайджанцев на возвращение на родину предков на территории нынешней Армении, была опубликована в авторитетных
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 14:20
Статья о реалиях Западного Азербайджана опубликована в авторитетных изданиях

Статья под названием "Право на возвращение: Наш призыв к справедливости и примирению", рассказывающая о реалиях Западного Азербайджана и праве азербайджанцев на возвращение на родину предков на территории нынешней Армении, была опубликована в авторитетных изданиях.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Ульвия Зульфигар, руководитель отдела по связям с общественностью и телевидения Западного Азербайджана, опубликовала статью в лондонском издании "The Europa Today" и на медиа-ресурсе "Gulf Observer", доступном на 8 языках.

В статье отмечено, что в 1987–1991 годах 300 тысяч азербайджанцев были насильственно выселены из своих домов. Община Западного Азербайджана, принявшая концепцию возвращения, продолжает правовую борьбу за мирное, безопасное и достойное возвращение.

Подчеркивается важность диалога с противоположной стороной и необходимость восстановления прав азербайджанцев для достижения устойчивого примирения в регионе.

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Версия на английском языке Truth about Western Azerbaijan published in prestigious outlets
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan həqiqətlərindən bəhs edən məqalə nüfuzlu nəşrlərdə dərc olunub

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