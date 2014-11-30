Стартует агитационная кампания кандидатов на муниципальных выборах в Азербайджане

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В воскресенье, 30 ноября стартует предвыборная агитационная кампания лиц, зарегистрированных в качестве кандидатов на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, вагитационной кампании, которая начнется в 08.00 по местному времени, смогут принять участие зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители, политические партии, чьи кандидаты, прошли официальную регистрацию, а также блоки политических партий.

Предвыборная агитационная кампания завершится 22 декабря 2014 года в 08.00 утра.

Отметим, что 23 декабря в 118 избирательных округах Азербайджана пройдут выборы в органы местного самоуправления. В целом будут избраны 15 035 членов 1607 муниципалитетов.

ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуры 37 232 граждан.