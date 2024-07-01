Стартовали соревнования "Юный спасатель" и "Юный спасатель и пожарный"

10:21

Стартовали X международные соревнования "Юный спасатель" и финальный этап XI общереспубликанского первенства "Юный спасатель и пожарный".

Как сообщили Report в МЧС, в соревнованиях, проводимых при поддержке Министерств науки и образования и молодежи и спорта, исполнительной власти Габалинского района, наряду с Азербайджаном принимают участие команды из России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Беларуси.

В открытии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, глава исполнительной власти Габалы Сабухи Абдуллаев и главы местных управлений Министерств науки и образования, молодежи и спорта, правоохранительных органов, дети и члены семей шехидов Отечественной войны.