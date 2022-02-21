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Стартовал новый проект в связи с малочисленными народами в Азербайджане

Стартовал новый проект в связи с малочисленными народами в Азербайджане Общественное объединение "Развитие общества и СМИ" при финансовой поддержке Агентства господдержки НПО дало старт проекту под названием "Организация малых выставок на местах с целью изучения и пропаганды культур малочисленных народов, проживающих в Азерба
Внутренняя политика
21 февраля 2022 г. 12:36
Стартовал новый проект в связи с малочисленными народами в Азербайджане

Общественное объединение "Развитие общества и СМИ" при финансовой поддержке Агентства господдержки НПО дало старт проекту под названием "Организация малых выставок на местах с целью изучения и пропаганды культур малочисленных народов, проживающих в Азербайджане".

Как сообщает Report, основная цель проекта заключается в организации изучения и пропаганды культурного наследия, национально-духовных ценностей малочисленных народов, проживающих в Азербайджане.

В рамках проекта, который продлится три месяца, будут организованы информативные семинары в связи с культурой малочисленных народов, подготовлены печатные издания (буклеты, баннеры и др.), организованы однодневные выставки образцов ручной работы, искусства, кухни и пр.

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Версия на английском языке New project launched for national minorities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlarla bağlı yeni layihəyə start verilib

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