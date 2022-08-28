Старпом военного прокурора: Следственно-оперативные мероприятия по факту резни в Баллыгая продолжаются

Комплексные следственно-оперативные мероприятия в связи с учиненной армянами в 1992 году резней в Баллыгая в настоящее время продолжаются под контролем Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева и процессуальным руководством заместит

Комплексные следственно-оперативные мероприятия в связи с учиненной армянами в 1992 году резней в Баллыгая продолжаются под контролем Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева и процессуальным руководством заместителя Генерального прокурора - военного прокурора Азербайджанской Республики Ханлара Велиева.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в связи с данным фактом в прокуратуре Геранбойского района было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР и проведено предварительное расследование. Затем следствие по уголовному делу было продолжено в Военной прокуратуре Азербайджана.

"В ходе предварительного расследования были осуществлены многочисленные следственные действия, в том числе допросы свидетелей и потерпевших, их законных наследников, назначены и проведены различные экспертизы, в профильные ведомства были направлены соответствующие запросы и проведены иные необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Проведенным следствием было установлено, что мирные жители - вынужденные переселенцы из Лачынского района, заселившиеся в село Баллыгая, расположенное в горной части Геранбойского района, 28 августа 1992 года приблизительно в 5:00 подверглись нападению армянской вооруженной группировки, в результате чего 24 невинных человека - старики, женщины, дети и даже шестимесячный младенец - были убиты с особой жестокостью, девяти лицам были нанесены различные телесные повреждения", - отметил Ф.Алиев.

Старший помощник военного прокурора подчеркнул, что в целях проведения расследования преступлений против мира и человечности, военных, террористических и других преступлений, совершенных в отношении азербайджанского народа, дачи правовой оценки действиям лиц, совершивших эти деяния, установления принимавших участие в организации и совершении этих преступлений лиц и привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством и нормами международного права, а также с целью подачи соответствующих исков в международные организации по фактам грубого нарушения Арменией норм и принципов международного права, 18 декабря 2003 года совместным приказом Генерального прокурора, министров внутренних дел и национальной безопасности Азербайджанской Республики была создана совместная следственно-оперативная группа, процессуальное руководство предварительным следствием с 5 мая 2005 года было поручено заместителю Генерального прокурора Азербайджана - военному прокурору, генерал-лейтенанту юстиции Ханлару Велиеву, деятельность следственно-оперативной группы была возложена на Военную прокуратуру Азербайджанской Республики. После этого было изучено каждое уголовное дело, возбужденное по фактам аналогичных преступлений, совершенных членами армянских вооруженный формирований в разные годы, и прекращенное в связи с неустановлением виновных лиц или их местонахождения, производство по нескольким делам было обновлено и объединено в единое.

В результате эффективной деятельности следственной группы были приняты решения о привлечении соответствующих лиц в качестве подозреваемых по статьям 103 (Геноцид), 107 (Депортация или принудительное переселение населения), 113 (Применение пыток), 115 (Нарушение законов и обычаев войны), 116 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120 (Умышленное убийство), 214 (Терроризм) УК Азербайджана, в их отношении решениями суда была избрана мера пресечения в виде ареста и для объявления их в розыск Национальному бюро Интерпола в Азербайджанской Республике и Главному управлению уголовного розыска МВД Азербайджана были направлены соответствующие документы.