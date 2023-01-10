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Президент: Стараемся смягчить последствия кризиса с помощью социальных проектов и программ

Президент: Стараемся смягчить последствия кризиса с помощью социальных проектов и программ Мир только начинает адаптироваться к постпандемическому периоду. Во многих странах, в том числе и в Азербайджане, наблюдается резкий рост цен. И поскольку наша экономика является частью мировой экономики, то мы, к сожалению, также подверглись этому негати
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 17:26
Президент: Стараемся смягчить последствия кризиса с помощью социальных проектов и программ

Мир только начинает адаптироваться к постпандемическому периоду. Во многих странах, в том числе и в Азербайджане, наблюдается резкий рост цен. И поскольку наша экономика является частью мировой экономики, то мы, к сожалению, также подверглись этому негативному влиянию.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

Глава государства сказал, что правительство старается смягчить последствия мирового кризиса для нашего народа с помощью социальных проектов, социальных программ: "Об этом еще раз свидетельствует очень обширный социальный пакет, который я недавно подписал. То есть, если страна, где недавно завершилась война, причем 20 процентов территории которой находится в полностью разрушенном состоянии, выделяет столько средств на социальную сферу, то значит, наша социальная политика остается неизменной, а это, конечно же, показывает нашу экономическую мощь".

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Версия на английском языке President: We are trying to alleviate this global crisis with social projects and social programs for our people
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Böhranlı vəziyyəti xalqımız üçün sosial layihələr və sosial proqramlarla yüngülləşdirməyə çalışırıq"

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