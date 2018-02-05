Стало известно время проведения первого заседания ЦИК в связи с внеочередными президентскими выборами

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Стало известно время проведения первого заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными президентскими выборами, назначенными на 11 апреля.

Как сообщает Report, заседание пройдет 6 февраля под председательством председателя ЦИК Мазахира Панахова.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". В распоряжении Центральной избирательной комиссии поручено назначить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики на 11 апреля 2018 года и обеспечить проведение выборов в соответствии с Избирательным Кодексом Азербайджанской Республики.