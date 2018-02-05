Стало известно время предвыборной агитации на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Стало известно время предвыборной агитации на предстоящих 11 апреля в Азербайджане внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, зарегистрированные в Центризбиркоме кандидаты могут начать агитацию за 23 дня до дня голосования, то есть 19 марта.

В течение этого времени кандидаты смогут воспользоваться бесплатным эфирным временем, а также другими предусмотренными законом средствами.

Агитация будет прекращена за 24 часа до начала голосования, то есть 10 апреля.

В день выборов и за день до них проводить какую-либо предвыборную агитацию запрещается.

В день выборов - 11 апреля будут убраны все материалы предвыборной агитации как внутри, так и за пределами избирательных участков.

Отметим, что лица, желающие баллотироваться на президентских выборах, должны представить в ЦИК свои избирательные документы до 18:00 не менее чем за 30 (12 марта), не более чем за 50 (20 февраля) дней до дня голосования.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". В распоряжении Центральной Избирательной Комиссии поручено назначить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики на 11 апреля 2018 года и обеспечить проведение выборов в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.