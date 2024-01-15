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В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин

В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 12:43
В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин

В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев, выступая на церемонии присяги молодых сотрудников, принятых на службу в органы прокуратуры.

По его словам, из них одна занимает должность начальника управления, 3 - заместителя начальника управления, 1 – заведующего отделом, 4 – районного прокурора и 1 – заместителя районного прокурора.

Алиев отметил, что в настоящий момент в органах прокуратуры работают 94 женщины: "Из них 54 приняты на работу по итогам 21 конкурса, проведенного в 2002-2019 гг., и 40 - по итогам 4 конкурсов, проведенных в 2020-2023 гг. В целом среди сотрудников прокуратуры, которые были приняты на работу по итогам конкурсов, 9,3% составляют женщины".

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq orqanlarında rəhbər vəzifədə işləyən qadınların sayı açıqlanıb

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