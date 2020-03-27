​Стало известно количество суточных продаж масок в Азербайджане

"В 2018-19 годах в месяц продавалось около 500-600 тысяч медицинских масок. В настоящее время, если учесть, что в среднем продается около 200 тысяч масок в день, данный объем выходит за три дня".

Как передает Report, об этом во время выступления на передаче Hədəf на AzTV сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, за месяц количество продаж масок составляет 3,5 миллиона.

Он также отметил, что производство местной маски начнется в начале апреля: "Будет запущено производство до 200 тысяч масок в день. Кроме этого, продолжается импорт данного товара. Пару дней назад в страну привезли 500 тысяч масок. Дополнительные 1,5 миллионов масок будут также привезены в республику".