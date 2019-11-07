Количество обратившихся для участия в муниципальных выборах партий достигло 12 - СПИСОК

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос регистрации полномочного представителя еще одной политической партии, обратившейся для участия в назначенных на 23 декабря муниципальных выборах.

Как сообщает Report, на заседании был зарегистрирован полпред Партии "Вахдат".

Так, количество участвующих в муниципальных выборах партий достигло 12-ти.

Отметим, что ранее для участия в муниципальных выборах обратились Партия "Ени Азербайджан", Партия демократических реформ Азербайджана, Партия "Великое созидание", Партия гражданского единства, Партия единого народного фронта Азербайджана, Партия движения национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократическая партия Азербайджана, Партия "Умид", Партия "Ана Ветен" и Партия гражданской солидарности, их представители были зарегистрированы.

Напомним, что 23 декабря по 1606 муниципалитетам республики будут избраны 15 156 членов. Последние муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2014 года.