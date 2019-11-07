Количество обратившихся для участия в муниципальных выборах партий достигло 12 - СПИСОК

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос регистрации полномочного представителя еще одной политической партии, обратившейся для участия в назначенных на 23 декабря муниципальных выборах.
Как сообщает Report, на заседании был зарегистрирован полпред Партии "Вахдат".
Так, количество участвующих в муниципальных выборах партий достигло 12-ти.
Отметим, что ранее для участия в муниципальных выборах обратились Партия "Ени Азербайджан", Партия демократических реформ Азербайджана, Партия "Великое созидание", Партия гражданского единства, Партия единого народного фронта Азербайджана, Партия движения национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократическая партия Азербайджана, Партия "Умид", Партия "Ана Ветен" и Партия гражданской солидарности, их представители были зарегистрированы.
Напомним, что 23 декабря по 1606 муниципалитетам республики будут избраны 15 156 членов. Последние муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2014 года.
Səid QəribАвтор новости