​Стало известно имя председателя Меджлиса партии Мусават

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня проведены выборы на вакантные места председателя Меджлиса партии, членов Меджлиса, в Диван и Центральную контрольно-ревизионную комиссию (ЦКРК). По сообщению Report, председателем Меджлиса избрана заместитель председателя партии Нушаба Садыхлы, а секретарем - Рауф Ага. Кроме этого, Алия Ягублу, Башханум Аббаслы, Гюлага Асланлы и Сахавет Солтанлы избраны членами Дивана партии. В ЦКРК не были проведены выборы из-за отсутствия кворума выдвинутых в эти органы членов партии.

Членами Меджлиса же избраны 6 человек. В настоящее время 26 мест в Меджлисе остаются вакантными.