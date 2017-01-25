Стало известно имя исполняющего обязанности руководителя пресс-службы МВД

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Исполнение обязанностей руководителя пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) поручено Эхсану Захидову.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД.

"Исполнение обязанностей руководителя поручено заместителю начальника пресс-службы Эхсану Захидову", - говорится в сообщении МВД.

Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел, генерала-полковника Рамиля Усубова, руководитель пресс-службы МВД, полковник полиции Садиг Гёзалов отправлен на пенсию в связи с возрастом. Он награжден почетной грамотой министерства.