Стало известно число зарегистрированных на портале для проведения свадеб

На управляемом Центром развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики портале icazə.e-gov.az с целью проведения праздничных мероприятий были з

На управляемом Центром развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики портале icazə.e-gov.az с целью проведения праздничных мероприятий были зарегистрированы 4 841 сотрудник и 956 мероприятий.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве.

Из зарегистрированных мероприятий 336 приходится на город Баку, остальные - на регионы. Мероприятия охватывают 259 дворцов торжеств в 55 районах. Наибольшее количество регистраций было зафиксировано 1 июля. На эту дату были получены разрешения для 2 299 сотрудников и 383 мероприятий.

Напомним, что в связи с проведением праздничных мероприятий ЦРЭП с 26 июня активировал портал icaze.e-gov.az.

Владельцы помещений или предприятий, где проводится праздничное мероприятие, должны разместить на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информацию о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и персонале (включая временно привлеченных работников). Портал будет активирован с 26 июня 2021 года для введения соответствующих данных;

О дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 дней до даты проведения праздничной церемонии. Проведение праздничных церемоний, не зарегистрированных на портале и не включающих в себя соответствующую информацию, запрещено;

Во время организации и проведения праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем помещения должно быть подписано соглашение о совместной ответственности за соблюдение правил карантинного режима. За нарушение установленных требований владелец помещения и хозяин торжества будут нести совместную ответственность.