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Стало известно число восстановленных домов в Тертере

Стало известно число восстановленных домов в Тертере 14:11
Внутренняя политика
3 ноября 2021 г. 15:04
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
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"Заключено 7 056 актов в отношении домов и объектов недвижимости, пострадавших во время Отечественной войны. Из них 6 003 - жилые и нежилые строения".

Об этом командированному в Тертер сотруднику Report заявил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

По его словам, большинство из этих объектов недвижимости отремонтированы: "Осталось всего 44 объекта. Работы в этих объектах пока не начались, поскольку граждане требуют больше средств на ремонт. Вчера эти граждане были приняты и выслушаны. В 344 домах продолжаются ремонтные работы, которые планируются завершить до конца этого месяца".

Глава исполнительной власти отметил, что во время Отечественной войны армяне разрушили 308 могил, принадлежащих азербайджанцам: "Эти могилы также восстанавливаются".

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə bərpa olunan evlərin sayı açıqlanıb

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