Стало известно число восстановленных домов в Тертере

14:11

"Заключено 7 056 актов в отношении домов и объектов недвижимости, пострадавших во время Отечественной войны. Из них 6 003 - жилые и нежилые строения".

Об этом командированному в Тертер сотруднику Report заявил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

По его словам, большинство из этих объектов недвижимости отремонтированы: "Осталось всего 44 объекта. Работы в этих объектах пока не начались, поскольку граждане требуют больше средств на ремонт. Вчера эти граждане были приняты и выслушаны. В 344 домах продолжаются ремонтные работы, которые планируются завершить до конца этого месяца".

Глава исполнительной власти отметил, что во время Отечественной войны армяне разрушили 308 могил, принадлежащих азербайджанцам: "Эти могилы также восстанавливаются".