​Стали известны время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны время и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса. Как сообщил Report пресс-секретарь парламента Акиф Таваккюльоглу, в повестку запланированного на 18 декабря заседания включен 41 вопрос.

По его словам, некоторые из подлежащих обсуждению вопросов связаны с утверждением межправительственных соглашений и некоторых документов: "В то же время, на заседании обсудят дополнения и изменения в законы "О нотариате", "О погранвойсках", "О государственной пошлине", а также в Гражданский кодекс".

А.Таваккюльоглу добавил, что кроме того на обсуждение депутатов представят проект недавно подготовленного Кодекса административных правонарушений и законопроект "О юридических лицах публичного права".