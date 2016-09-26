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    Стали известны результаты exit-poll, проведенного американской компанией

    По словам Джорджа Барнбаума, число участников exit-poll составило 32 400 человек

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация" и Лига защиты трудовых прав граждан обнародовали результаты совместного exit-poll.

    Как сообщает Report, представитель американской компании Джордж Барнбаум дал высокую оценку результатам exit-poll.

    По его словам, количество респондентов, участвовавших на проведенном exit-poll, составило 32 400 человек.

    Дж.Барнбаум отметил, что в целом 88,9% избирателей одобрили изменения.

    Отметим, что exit-poll, проведенный Американской компанией "Артур Филькенштейн и ассоциация" и Лигой защиты трудовых прав граждан охватил 450 избирательных участков 100 избирательных округов. 

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