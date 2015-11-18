​Стали известны причины снятия с должности заместителя председателя ПКНФ Октая Гюльалиева

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны причины снятия с должности председателем Партии классического народного фронта (ПКНФ) Мирмахмудом Миралиоглу своего заместителя Октая Гюльалиева.

Как сообщает Report, причиной стало выступление О.Гюльалиева на последней сессии Верховного Меджлиса ПКНФ.

Так, О.Гюльалиев в своем выступлении резко раскритиковал политический курс партии. Он отметил, что участие партии на прошедших 1 ноября парламентских выборах стоит расценивать как неудовлетворительное: "Руководство ПКНФ утверждало, что кандидаты в депутаты используют 4 минуты своего бесплатного эфирного времени, чтобы выразить свое мнение и раскрыть фальсификацию на выборах, но этого не случилось".

О.Гюльалиев также предъявил претензии в связи с встречей ПКНФ с властями и участием на I Европейских играх "Баку-2015".

Председатель ПКНФ Мирмахмуд Миралиоглу, в свою очередь, в своем выступлении раскритиковал Национальный совет, который представляет О.Гюльалиев. Он отметил, что его заместитель не может быть представлен в такой организации. Председатель ПКНФ посчитал это основанием для освобождения О.Гюльалиева от занимаемой должности.

О.Гюльалиев подтвердил Report данный факт, однако не подтвердил и не опроверг информацию о том, что произошло на сессии.

С председателем ПКНФ Мирмахмудом Миралиоглу связаться не удалось.

Отметим, что О.Гюльалиев является главой пресс-службы Национального совета.