Стали известны последние детали по эпизоду с Али Керимли в "деле Рамиза Мехтиева"

Как известно, в ходе уголовного дела, возбужденного в связи с действиями Рамиза Мехтиева, направленными на насильственный захват государственной власти, к следствию были привлечены различные лица, в том числе Али Керимли.

Известно, что по делу в настоящее время допрашиваются разные лица.

Как следует из допросов, основные сомнительные сделки, сценарий которых был написан в России, начались именно в 2012–2013 годах.

В 2012 году близкий друг Рамиза Мехтиева - Аббас Аббасов, деятельность которого против Азербайджана неоднократно разоблачалась, но которого тот все же защищал, - создает в России "Союз азербайджанских организаций России", известный всем как "Союз миллиардеров".

Владелец компании IBRUS Рустам Ибрагимбеков (IB - Ибрагимбеков, RUS - Рустам) вместе с Аббасом Аббасовым становится членом Координационного совета "Союза миллиардеров".

Сразу после этого Рустам Ибрагимбеков, в рамках своей миссии, создает с Али Керимли, Джамилем Гасанлы, Гюльтекин Гаджибейли "Национальный совет", финансируемый "Союзом миллиардеров".

Али Керимли, совершив очередную серьезную ошибку в своей жизни, превращает пришедшую в упадок ПНФА в инструмент "Национального совета", созданного проживающим в России Рустамом Ибрагимбековым.

Еще более глубокие доказательства всех этих известных событий были обнаружены из дома Рамиза Мехтиева после того, как всплыли шокирующие телефонные разговоры.

Интересен и тот факт, что указанный капитал в последующие годы также поступал в дом Али Керимли от имени ПНФА, часть этих средств предлагалась лицам, вовлеченным в беспорядки, и так далее.

Внимание многих уже долгое время привлекает тот факт, что непрерывные митинги Али Керимли прекратились сразу с уходом Рамиза Мехтиева с должности.

Согласно ранее распространившейся в прессе информации, во время обыска, проведенного сотрудниками СГБ в доме председателя ПНФА Али Керимли, были обнаружены материалы касательно связей с "Союзом миллиардеров", письмо в первой редакции, написанное Рамизом Мехтиевым и не опубликованное в СМИ, а также другие документы.

Как известно, СГБ не занимается несерьезными разговорами, не подтвержденными фактами.

В ходе расследований также полностью подтвердился тот факт, что Гюльтекин Гаджибейли, не желавшая отставать от Али Керимли, тоже сумела получить свою "долю". Например, в виде объектов недвижимости в Баку и Геранбое.

Гюльтекин Гаджибейли тайно были подарены 2 современные квартиры (в отремонтированном состоянии) в 15-этажном здании по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Диляры Алиевой, дом 251A, построенном ООО NLT, владельцем которого является зять Рамиза Мехдиева Ильхам Алисафтар оглу Алиев, а законным представителем - его племянник Орхан Фикрет оглу Алиев.

Одна из этих квартир оформлена на имя отца Гюльтекин Гаджибейли - Юниса Гаджиева. Речь идет о квартире №183 площадью 179,4 кв. м, расположенной по указанному адресу. В настоящее время Г.Гаджибейли сдает эту квартиру в аренду за крупную сумму. А то откуда у Г.Гаджибейли ежемесячные доходы?!

Другая квартира на 13-м этаже того же дома, подаренная Г.Гаджибейли "серым кардиналом" за ее "особые услуги", оформлена на имя сестры Гюльтекин - Айтен Гаджиевой. В 4-хкомнатной квартире площадью 178,18 кв.м проживает одна сама Г.Гаджибейли.

Как бы ни было удивительно для читателей, ни Рамиз Мехтиев и его семья, ни Гюльтекин Гаджибейли и ее семья не опровергают вышесказанное.