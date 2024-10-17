Стали известны муниципалитеты в Баку, которые будут объединены

12:22

Стал известен список объединяемых муниципалитетов в городе Баку.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте об объединении муниципалитетов в Азербайджане.

Согласно законопроекту, в Баку путем объединения будут сформированы следующие муниципалитеты:

1.1. По Хазарскому району:

1.1.1. Муниципалитет Мардакян, в который войдут муниципалитеты Мардакян и Шаган.

1.2. По Гарадагскому району:

1.2.1. Муниципалитет Сангачал, в который войдут муниципалитеты Чейилдаг, Сангачал и Умид.

1.2.2. Муниципалитет Гызылдаш, в который войдут муниципалитеты Коргёз, Гызылдаш и Пута.

1.3. По Пираллахинскому району:

1.3.1. Муниципалитет Пираллахи, в который войдут муниципалитеты Чилов-Нефтяные камни, Гюргян и Пираллахи.

1.4. По Сабаильскому району:

1.4.1. Муниципалитет Сабаил в Сабаильском районе (за исключением территории муниципалитета Бадамдар), в который войдут муниципалитеты Биби-Эйбат и Сабаил.