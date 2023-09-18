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Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях

Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях В Азербайджане продолжается идентификация останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 14:34
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях

В Азербайджане продолжается идентификация останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генпрокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев, выступая на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести лиц" в Баку.

"По сей день в селе Дашалты Шушинского района были найдены останки 28 человек, в селе Фаррух Ходжалинского района - 12, в селе Эдилли Ходжавендского района - 27, в селе Юхары-Сейидахмедли Физулинского района - 9, на территории Шушинской тюрьмы – 31 человека, то есть не менее 107 человек", - сказал Х.Велиев.

По его словам, также продолжается идентификация останков 98 человек, которые были обнаружены в Агдамском, Шушинском, Гёйгёльском, Тертерском, Физулинском, Зангиланском, Джебраильском, Кяльбаджарском, Лачынском и Ходжавендском районах. Х.Велиев отметил, что эти работы ведутся параллельно с масштабными строительно-восстановительными работами на освобожденных от территориях.

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Версия на английском языке Locations of mass graves in Azerbaijan's liberated territories identified
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə kütləvi məzarlıqların aşkarlandığı yerlər məlum olub

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