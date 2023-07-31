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Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде

Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде Стали известны имена некоторых лиц, задержанных сегодня в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в Джалилабадском районе.
Внутренняя политика
31 июля 2023 г. 20:59
Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде

Стали известны имена некоторых лиц, задержанных сегодня в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в Джалилабадском районе.

Как сообщает Report, задержанными являются председатель Координационного совета муниципалитетов Джалилабадского района и городского муниципалитета Джалилабада Мехди Керимов, главный архитектор исполнительной власти Джалилабадского района Сахил Ганбарли и начальник Джалилабадской электросети Саттар Гейдаров.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda əməliyyat zamanı saxlanılan bəzi şəxslərin adları məlum olub

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Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
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