Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде

Стали известны имена некоторых лиц, задержанных сегодня в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в Джалилабадском районе.

Стали известны имена некоторых лиц, задержанных сегодня в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в Джалилабадском районе.

Как сообщает Report, задержанными являются председатель Координационного совета муниципалитетов Джалилабадского района и городского муниципалитета Джалилабада Мехди Керимов, главный архитектор исполнительной власти Джалилабадского района Сахил Ганбарли и начальник Джалилабадской электросети Саттар Гейдаров.

Будет предоставлена дополнительная информация.