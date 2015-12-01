Стали известны члены всех комитетов Милли Меджлиса - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Определены члены всех комитетов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в комитет по здравоохранению, председателем которого является Ахлиман Амирасланов, были избраны депутаты Малахат Ибрагимгызы, Камаляддин Гафаров, Рашад Махмудов и Рафиг Мамедгасанов.

В комитет по вопросам семьи, женщин и детей, председателем которого является Агия Нахчыванлы, избраны депутаты Диляра Джабраилова, Сона Алиева, Садагат Велиева. В комитет по общественным объединениям и религиозным организациям под председательством Сиявуша Новрузова избраны депутаты Низами Джафаров, Нариман Алиев, Джаваншир Пашазаде, Саттар Мехбалыев. В комитет молодежи и спорта, председателем которого является Фуад Мурадов, избраны депутаты Нагиф Гамзаев, Эльшад Гасанов, Севиндж Гусейнова и Шахин Исмаилов.

В комитет по международным отношениям и межпарламентским связям, председателем которого является Самед Самедов, избраны Мехрибан Алиева, Асим Моллазаде, Азер Керимли, Джаваншир Фейзиев, Эльхан Сулейманов, Ганира Пашаева, Расим Мусабеков, Сахиб Алиев, Муслим Мамедов, Насиб Магомедалиев.

В комитет по правовой политике и государственному строю под председательством Али Гусейнли избраны депутаты Азай Гулиев, Вюсал Гусейнов, Эльшан Мусаев, Фазаиль Агамалы, Мадар Мусаев, Гудрат Гасангулиев, Рафаэль Джабраилов, Ровшан Рзаев, Сабир Гаджиев, Чингиз Ганизаде, Ульви Гулиев.

В комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, председателем которого является Зияфет Аскеров, избраны депутаты Адиль Алиев, Агиль Аббасов, Бахтияр Садыгов, Эльман Мамедов, Фарадж Гулиев, Гаджи Салаев, Захид Оруджев, Алиага Гусейнов.

В комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству, председателем которого является Зияд Самедзаде, членами избраны депутаты Махир Аббасзаде, Айдын Гусейнов, Агалар Велиев, Джавид Гурбанов, Руфат Гулиев, Вахид Ахмедов, Хангусейн Казымлы, Ильхам Алиев, Али Масимли, Асабиль Гасымов, Тахир Миркишили.

В комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии под председательством Валеха Аскеров членами избраны депутаты Мирказым Казымов, Мухтар Бабаев, Ровнаг Абдуллаев, Мирзаджан Халилов, Михаил Забелин.

В комитет по аграрной политике, председателем которого является Эльдар Ибрагимов, избраны депутаты Махир Асланов, Эльчин Гулиев, Гусейнбала Миралямов, Новрузали Асланов, Тахир Сулейманов, Игбал Мамедов, Эльданиз Селимов.

В комитет по труду и социальной политике под председательством Хади Раджабли членами избраны депутаты Эльмира Ахундова, Араз Ализаде, Ягуб Махмудов, Айтен Мустафаева, Ильхам Мамедов.

В комитет по региональным вопросам, председателем которого является Ариф Рагимзаде, избраны депутат Азер Бадамов, Камран Байрамов, Малик Гасанов, Фазаиль Ибрагимли, Рустам Халилов, Тахир Рзаев.

В комитет по науке и образованию под председательством Исы Хабиббейли членами избраны Агаджан Абыев, Шамсаддин Гаджиев, Парвин Казымзаде, Муса Гасымлы, Говхар Бахшалиева, Камиля Алиева.

В комитет по культуре, председателем которого является Рафаэль Гусейнова, избраны депутаты Ульвия Агаева, Ульвия Хамзаева, Зейнаб Ханларова, Имамверди Исмаилов.

В комитет по правам человека под председательством Бахар Мурадовой, членами избраны депутаты Афлатун Амашов, Тахир Керимли, Астан Шахвердиев, Фазиль Мустафа, Флора Гасымова, Хикмет Мамедов, Эльман Насиров.