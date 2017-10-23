Стала известна причина исключения из повестки дня Милли Меджлиса законопроекта, ограничивающего деятельность представителей - ЭКСКЛЮЗИВ

© Report

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Стала известна причина исключения из повестки дня Милли Меджлиса законопроекта, ограничивающего деятельность института представительства в Азербайджане.

Как сообщает Report, причина невнесения изменений в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в Кодекс об административных правонарушениях и Гражданско-процессуальный кодекс связана с малым количеством адвокатов в Азербайджане.

Было решено, что сначала необходимо развивать институт адвокатуры, увеличить число адвокатов, затем только следует ограничить деятельность института представительства. Таким образом, в ближайшее время не ожидается обсуждение проекта в Милли Меджлисе.

Так, в стране общее количество адвокатов около 1000 человек. То есть в Азербайджане на 10 тыс. человек приходится всего один адвокат. В регионах Азербайджана функционируют около 250 адвокатов. Все это может создать проблемы во время замены представителей адвокатом в ходе ряда судебных разбирательств.

Для сравнения отметим, что в Азербайджане число адвокатов меньше чем в некоторых постсоветских странах. К примеру, в соседней Грузии адвокатов в 4 раза больше чем в Азербайджане.

Отметим, что в проекте изменений представленным в Милли Меджлис Верховным судом, предполагалось заменить в ходе ряда судебных разбирательств институт представительства более профессиональным институтом адвокатуры, предлагалось еще большее усиление института адвокатуры. Кроме того, согласно проекту, в кассационной инстанции, то есть в ходе рассмотрения дела в Верховном суде, представители не будут допущены к участию.