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    Стала известна повестка пленарного заседания Милли Меджлиса

    На обсуждение во втором чтении вынесут законопроект Об ограничении использования табачных изделий© Report

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Стала известна повестка предстоящего 16 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, на заседании обсудят проекты изменений в Градостроительный и Строительный кодекс, Кодекс административных правонарушений, а также в законы "О судебно-правовом совете", "О паспортах", "О телекоммуникации", "О свободе вероисповедания".

    Кроме того, на обсуждение во втором чтении вынесут законопроекты "Об ограничении использования табачных изделий" и "О правилах этического поведения членов муниципалитета" и в первом чтении – законопроект "О вещании кабельной сети". 

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