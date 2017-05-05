Стала известна повестка пленарного заседания Милли Меджлиса

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Стала известна повестка предстоящего 16 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании обсудят проекты изменений в Градостроительный и Строительный кодекс, Кодекс административных правонарушений, а также в законы "О судебно-правовом совете", "О паспортах", "О телекоммуникации", "О свободе вероисповедания".

Кроме того, на обсуждение во втором чтении вынесут законопроекты "Об ограничении использования табачных изделий" и "О правилах этического поведения членов муниципалитета" и в первом чтении – законопроект "О вещании кабельной сети".