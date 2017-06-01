Стала известна дата внеочередных заседаний Милли Меджлиса

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Объявлены даты внеочередных пленарных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, состоятся два внеочередных заседания. Они пройдут 13-го и 23-го июня.
Повестка заседаний пока неизвестна.
Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Объявлены даты внеочередных пленарных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, состоятся два внеочередных заседания. Они пройдут 13-го и 23-го июня.
Повестка заседаний пока неизвестна.
İlkin PirəliАвтор новости
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