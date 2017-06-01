Стала известна дата внеочередных заседаний Милли Меджлиса

1 июня, 2017 12:02

© Report Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Объявлены даты внеочередных пленарных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Report, состоятся два внеочередных заседания. Они пройдут 13-го и 23-го июня. Повестка заседаний пока неизвестна.