Вопрос о предоставлении квартир в строящемся для журналистов здании будет рассмотрет до конца года

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Наверное, Азербайджан является единственной страной в мире, обеспечивающей журналистов квартирами за государственный счет. Как известно, в 2013 году журналистам предоставили 156 квартир. Будет рассмотрен также вопрос о предоставлении до конца этого года журналистам еще 256 квартир.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на церемонии, посвященной 141-ой годовщине со дня создания национальной печати.

"Надеюсь, что это еще не конец", - подчеркнул А.Гасанов.