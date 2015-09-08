​Стала известна дата проведения съезда ПНФА

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Съезд партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) пройдет 27 сентября.

Как сообщили Report в партии, решение по этому поводу было принято на последнем заседании Президиума ПНФА.

На заседании обсудили подготовку партии к VI (IX) съезду. Кроме того, коснулись вопроса проведенных в местных организациях отчетно-избирательных конференций в связи с подготовкой к съезду. Было отмечено о завершении в большинстве местных организаций конференций, связанных с подготовкой к съезду, а также избраны местное руководство и делегаты на съезд.

С учетом информации о конференциях, Президиум принял решение о проведении VI (IX) съезда Президиума ПНФА 27 сентября. Было решено в этот день обратиться в Исполнительную власть города Баку для создания условий для проведения съезда партии в доме культуры имени Саттара Бахлулзаде.