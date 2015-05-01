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    Стала известна дата очередного пленарного заседания ММ

    В повестку заседания включено 5 вопросов

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

    Как сообщил Report пресс-секретарь парламента Акиф Таваккюльоглу, очередное заседание состоится 8 мая.

    По его словам, в повестку заседания включено 5 вопросов. Планируется внесение изменений в Гражданский кодекс, а также законы "О рекламе", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О рынке ценных бумаг", а также обсуждение во втором чтении законопроекта "Об обращении граждан".

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