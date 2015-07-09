​Стала известна дата обнародования решения Кабмина относительно регулирования движения транспорта в Баку

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Стала известна дата обнародования решения Кабинета министров относительно регулирования движения транспорта в Баку на основе предложений госструктур.

Как отметил в заявлении Report заместитель премьер-министра, председатель Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Абид Шарифов, процесс рассмотрения предложений завершен и соответствующее решение будет обнародовано 10 июля.

Отметим, что министерство транспорта, Главное государственное управление дорожной полиции министерства внутренних дел и ОАО "Азерйолсервис" обратились в Кабмин с предложениями, связанными с регулированием движения транспорта в Баку.