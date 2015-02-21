Обнародовано имя председателя ДБА

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Состоялись выборы на пост председателя движения "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА).

Как сообщает Report, на сегодняшней конференции свои кандидатуры на пост председателя выдвинули Эллада Мамедли, Сехавет Алисой, Ахлиман Аббас, Адалят Юсубов и Губад Ибадоглу.

Все кандидаты отозвали свои кандидатуры в пользу Губада Ибадоглу.

Кандидатура Г.Ибадоглу была утверждена путем голосования.

На конференции был также утвержден Устав движения.