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Стал известен порядок организации заседаний комиссий по делимитации Азербайджана и Армении

Стал известен порядок организации заседаний комиссий по делимитации Азербайджана и Армении Стал известен порядок организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государ
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 14:29
Стал известен порядок организации заседаний комиссий по делимитации Азербайджана и Армении

Стал известен порядок организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, об этом говорится в регламенте Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией, утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Дата, время и место проведения заседаний и совместных рабочих встреч будут определяться по согласованию между председателями комиссий. Рабочими языками встреч и совместных рабочих встреч являются русский или английский.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan arasında komissiyaların iclaslarının təşkili və keçirilmə qaydası məlum olub

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