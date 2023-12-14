Стал известен порядок организации заседаний комиссий по делимитации Азербайджана и Армении

Стал известен порядок организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государ

Стал известен порядок организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, об этом говорится в регламенте Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией, утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Дата, время и место проведения заседаний и совместных рабочих встреч будут определяться по согласованию между председателями комиссий. Рабочими языками встреч и совместных рабочих встреч являются русский или английский.