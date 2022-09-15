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США отправят в Азербайджан собак-саперов

США отправят в Азербайджан собак-саперов В Соединенных Штатах Америки продолжается серия встреч делегации во главе с председателем правления азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.
Внутренняя политика
15 сентября 2022 г. 17:13
США отправят в Азербайджан собак-саперов

В Соединенных Штатах Америки продолжается серия встреч делегации во главе с председателем правления азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

В рамках визита состоялись встречи азербайджанской делегации с руководством Института наследия Маршала, американской Консультативной группы по минам (“Mines Advisory Group America”), Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности министерства обороны, Всемирным банком, Государственным департаментом США и Палатой представителей, а также с несколькими ведущими конгрессменами.

На встречах делегации в Государственном департаменте США, а также с руководящими лицами Палаты представителей и конгрессменами была представлена информация о масштабах массового загрязнения освобожденных территорий минами. Также на встрече были обсуждены вопросы увеличения существующей поддержки США осуществляемой в Азербайджане гуманитарной деятельности по разминированию.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что в целях поддержки проводимых в Азербайджане гуманитарных операций по разминированию, MLI направит дополнительное количество специально обученных собак-саперов. Организация выразила удовлетворение долгосрочным сотрудничеством с ANAMA.

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Версия на английском языке US to send mine-detecting dogs to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycana minaaxtaran itlər göndərəcək

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