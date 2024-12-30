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Срок выдвижения кандидатов в члены муниципалитета истек

Срок выдвижения кандидатов в члены муниципалитета истек Истек срок подачи документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов на муниципальные выборы.
Внутренняя политика
30 декабря 2024 г. 18:00
Срок выдвижения кандидатов в члены муниципалитета истек

Истек срок подачи документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов на муниципальные выборы.

Как сообщает Report, это предусмотрено "Календарным планом основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджане".

Согласно Избирательному кодексу, процесс подачи документов завершается не ранее чем за 50 и не позднее чем за 30 дней до дня голосования до 18:00.

В соответствии с Календарным планом, срок подачи документов был установлен с 10 по 30 декабря этого года до 18:00. Таким образом, процесс завершился сегодня.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyin irəli sürülməsi müddəti başa çatıb

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