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Срок тюремного заключения экс-главы ИВ Билясуварского района сокращен

Срок тюремного заключения экс-главы ИВ Билясуварского района сокращен
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 11:51
Срок тюремного заключения экс-главы ИВ Билясуварского района сокращен

Сокращен срок тюремного заключения отбывающего наказание экс-главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Тейюба Мухтарова в Верховном суде срок заключения Гулиева был сокращен до 8 лет и 3 месяцев.

Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан в ходе операции сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана 29 апреля 2020 года.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

Решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям М.Гулиев был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ширванский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarın həbsdə olan sabiq icra başçısının cəzası azaldılıb

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